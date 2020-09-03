ABD’de seçim güvenliği kaygısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlere hile karışması halinde seçimlerin sonucunu tanımayabileceğine ve posta yoluyla oy kullanımının hileye neden olabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından, ondan fazla grubun ABD halkını seçim güvenliği konusunda ikna etmek üzere geniş kapsamlı bir halkla ilişkiler kampanyası başlatacağı açıklandı.

Seçim Krizleri Ulusal Görev Gücü isimli bir örgüt, her iki partiden siyasetçiler, ordudan isimler, sporcular, din adamlarından, 3 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerin güvenilirliği konusunda seçmenleri ikna etmelerini istedi.

Reuters’ın özel haberine göre, görev gücü her iki partinin destekçilerini ikna etmeyi hedeflemekle birlikte, kampanyanın merkezinde Trump’ın posta yoluyla oy kullanımına ilişkin gündeme getirdiği şüphelerin ve ABD Posta Hizmetlerini küçük düşürme çabalarının yer alacağı belirtildi. Kampanyada yer alan VoteSafe (Güvenle Oy Ver) isimli grubun eş başkanı ve eski ABD Başkanı George W. Bush’un İç Güvenlik Bakanı Tom Ridge, Reuters’a yaptığı açıklamada ‘‘Bir adamın Anayasayı korumak için yemin ettiği halde, henüz nihayete ermemiş bir seçimin sonuçlarına doğrudan meydan okuduğu, eşi görülmedik bir durumla karşı karşıyayız’’ diye konuştu.

Trump'ın sözcüsü: Komplo teorisi

Trump’ın seçim kampanyasının sözcülerinden Thea McDonald ise kampanya çerçevesinde bir araya gelen grupların Biden’a yardım etmek için ‘‘komplo teorileri yaydığını’’ ileri sürerek, ‘‘Başkan Trump ve kampanyası her geçerli pusulanın sadece bir kez sayılacağı serbest, adil, şeffaf bir seçim için mücadele ediyor’’ ifadesini kullandı.

Her iki partiye üye 50 eski bakan, siyasetçi ve seçim uzmanından oluşan seçim krizleri görev gücünün, iki yıl önce ABD seçimlerine duyulan seçmen güvenini arttırmak için kurulduğu ve eski devlet başkanları Cumhuriyetçi George W. Bush ve Demokrat Barack Obama’nın, seçim sonuçlarının geçerliliğinin sorgulanması halinde seçmenlere seslenmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Görev gücü önümüzdeki ay içinde Google, Apple, Facebook ve Twitter gibi teknoloji tekelleriyle de görüşecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ABD tarihinde daha önce eşi görülmedik sayıda seçmenin posta yoluyla oy kullanması beklenirken, bu durumun oy pusulalarının sayılması ve resmi seçim sonuçlarının açıklanmasında önemli gecikmelere neden olabileceğine, bunun seçmenler arasında seçime hile karıştırıldığına dair bir algı yaratabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle kampanyanın merkezinde, sonuçların açıklanmasında yaşanacak bir gecikmenin, seçimlere hile karıştırıldığı anlamına gelmediğine dair bir mesaj yer alacağı ifade ediliyor.

Demokratlar endişeli

Opinium Research isimli bir araştırma şirketinin İngiliz the Guardian gazetesi için düzenlediği anketin sonuçlarıysa, Demokrat parti seçmeninin dörtte üçünün Trump’ın seçim sonuçlarını tanımayabileceğine dair kaygı duyduğunu ortaya koydu.

ABD’li seçmenlerin yaklaşık yarısı (yüzde 47) Trump’ın seçimleri kaybettiği halde sonuçları tanımayacağından korkarken, her beş Trump seçmeninden ikisi ise Biden’ın seçimleri kaybedeceği ancak sonuçları tanımayacağı görüşünde. Trump seçmenlerinin yüzde 60’ı seçimlere hile karıştırılacağına inanırken, Biden seçmenleri için bu sayı yüzde 53.

ABD seçmenlerinin sadece yüzde 36’sı sonuçları ertesi gün öğrenmeyi beklerken, yüzde 23’ü o hafta içinde, yüzde 17’si Kasım ayında daha geç bir tarihte seçim sonuçlarının açıklanacağını düşünüyor.