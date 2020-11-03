ABD'de seçim gerilimi: Çalabileceklerini sanıyorlar

ABD Başkanı Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Direktör Yardımcısı Justin Clark, yazılı bir açıklama yaptı.

Demokratların erken kullanılan oylarda umduğunu bulamadığını ve panik içerisinde olduğunu söyleyen Clark, "Biden'ın siyasi yöneticileri, Başkan Trump'ın seçim günündeki başarısını 'Kırmızı Serap' olarak nitelendirerek, seçim sonuçlarının meşruluğunu bozmak için söylemler yayıyor" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Justin Clark, basının da Biden'ın ekibine yardımcı olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Demokratların halihazırda televizyon reklamlarını durdurduğunun ve 'Kırmızı Serap' adı altında dezenformasyon yaymaya hazırlandığının farkındayız. Joe Biden'ın seçim gününden sonra da biraz zamana ihtiyaç duyduğuna halkı ikna etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Demokratların, postayla kullanılan oyların eyaletlerdeki kabul tarihlerinin uzatılması için mahkemeye gideceğinin de farkındayız."

Demokratların seçmenleri postayla ve erken oy kullanmaya teşvik etme stratejilerinin işe yaramadığını belirten Clark, "Biden'ın büyük avukatlar ordusu, seçimlerin güvenilirliğine zarar vermeye çalışacak, çünkü böylece seçimleri bizden çalabileceklerini sanıyorlar" diye kaydetti.