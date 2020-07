ABD'de salgın nedeniyle ölü sayısı 150 bini aştı

ABD’de resmi verilere göre koronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede vaka sayısı da 4,5 milyonu buldu.

Ülkede son olarak bir günde 1.461 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. ABD, dünyada en fazla Corona virüsü vakasının tespit edildiği ülke.

ABD’de Florida, Teksas ve California gibi eyaletlerdeki vaka sayıları dünyadaki birçok ülkedeki vaka sayılarını dahi geride bırakmış durumda. Bu üç eyalette vaka sayıları 400 binin üzerinde.

Ancak bu üç eyaletteki artışa rağmen salgının başında ABD’de en çok etkilenen eyaletler olan New York ve New Jersey halen ülkede en çok can kaybı görülen eyaletler olmayı sürdürüyor. New York’ta salgın nedeniyle 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD’li sağlık uzmanları, pek çok eyalette normalleşmenin çok erken başlamasının yüksek vaka sayıları ve ölümlerin nedeni olduğunu söylüyor. Ayrıca federal düzeyde önlem ve kısıtlamaların yeterince alınmamış olmasının da yine vaka sayılarının yüksek olmasına sebep olduğu belirtiliyor. Federal hükümetin önlemleri belirlememesi nedeniyle normalleşme, seyahat uyarıları ve maske kullanımı gibi pekçok kural eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor.

Örneğin Maryland eyaletinde Cuma gününden itibaren 5 yaşından büyük herkesin kamuya açık alanlarda maske takması zorunlu hale geliyor. Ayrıca Maryland Valisi Larry Hogan, vaka sayıları yüksek olan 9 eyalete yönelik olarak da bir seyahat uyarısı yayımladı. Belirlenen 9 eyalete seyahat edecek olan Marylandlılar, test yaptırmak ve seyahat sonrası karantinada kalmak zorunda.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Teksas Kongre Üyesi Cumhuriyetçi Louis Gohmert’in Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Meclis binası içerisinde herkesin maske takması talimatı verdi. Maske takmaya itiraz eden ve virüse yakalanan Gohmert’le temas halinde bulunan Demokrat Partili Arizona Kongre Üyesi Raúl Grijalva da kendisini karantinaya aldı.

Pelosi, Kongre'de maske takma kuralına ciddi biçimde uyulması konusunda uyarılarda da bulundu.

Şu ana kadar ABD Temsilciler Meclisi’nin en az 9 üyesinin Corona virüsü testleri pozitif sonuçlandı. Senato’da da Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, senatörleri maske kullanmaları konusunda uyardı.