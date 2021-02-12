ABD'de sağlık çalışanlarına milyonlarca sahte N95 maskesi dağıtıldığı ortaya çıktı

ABD'de salgınla mücadele eden sağlık emekçilerine dağıtılan milyonlarca N95 maskesinin sahte olduğu ortaya çıktı.

NBC'de yer alan habere göre, sadece Washington'da yaklaşık 40 hastaneye 1,9 milyon sahte N95 maske dağıtıldı.

Cleveland Klinic Merkezi ve Minnesota'da bir hastane, kasım ayının başından bu yana hastane personeline sahte maske verildiğini açıkladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, New Jersey Shore Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışan hemşireler de kasımdan beri kendilerine ulaşan maskelerin şekilsiz ve tuhaf kokulu olasından şüphelendiklerini, ardından maskelerin üzerindeki lot numaralarının, şirketin çevrimiçi olarak listelediği sahte numaralarla eşleştiğini gördüklerini söyledi.

Üniversitede hemşire ve sendika başkan yardımcısı olan Daniel Hayes yaptığı açıklamada, "İnsanlar son iki buçuk aydır dehşete düştü. Hayatlarını riske attıklarını düşünüyorlar ve giyecek başka bir koruyucu ekipmanları yok" dedi.

ABD'nin önde gelen N95 üreticisi 3M'ye göre, salgın başladığından beri 10 milyondan fazla sahte ürün ele geçirildi. Şirket, 20 Ocak' yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda en az 6 eyalette 'devlet kurumlarına satılan veya gönderilen' sahte 3M maskelerine el konulduğunu belirtti.

ABD'de pandemi nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 400'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti.