ABD’de polis yine bir siyahı öldürdü, protestolar sürüyor

ABD’de siyahlara karşı polis şiddetinin son örneği Pazartesi günü Philadelphia kentinde yaşandı.

27 yaşındaki Walter Wallace polis tarafından vurularak öldürüldü. Ailesi olay günü Wallace’ın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle sinir krizi geçirdiğini ve sağlık ekiplerini çağırdıklarını ancak olay yerine polisin geldiğini ve Wallace’ı öldürdüğünü açıkladı.

Polis ise Wallace’ın elinde bıçak olduğunu ve polisin direktiflerine yanıt vermediğini savundu.

Öte yandan Wallace’ın polis tarafından öldürülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından kentte büyük protestolar başladı. Görüntülerde Wallace’ın bıçak taşıyıp taşımadığı anlaşılmıyor, ancak polisin “onu yere bırakmasını” istediği ve daha sonra ateş ettiği duyuluyor.

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney "Wallace'ın vurulduğu an çekilen görüntüler, zor bazı soruların yanıtlanmasını gerektiriyor" dedi.

Wallace'ın öldürülmesinin ardından kentte başlayan “Siyahların hayatı değerlidir” protestoları dün gece de devam ederken Philadelphia’ya Pennsylvania Ulusal Muhafızları gönderildi.

Polis protestoların yağma ve şiddet olaylarına dönüştüğünü savundu, 30 polisin göstericiler tarafından atılan tuğla ve benzeri maddelerle yaralandığını açıkladı.

Dün geceki protestolarda 90 kişi gözaltına alındı.

ABD’de Mayıs ayında George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan “Siyahların hayatı değerlidir” protestoları ülke geneline yayılmıştı.