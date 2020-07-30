ABD'de polis ‘Konuşabiliyorsan nefes de alırsın’ demişti: Gözaltına alınırken ölümün görüntüleri yayınlandı

ABD'de gözaltına alınırken dakikalarca "Nefes alamıyorum" diyen George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ederken Şubat ayında da Arkansas eyaletinde benzer bir olay yaşandı.

Arkansas eyaletine bağlı Conway kentinde 4 Şubat’ta 39 yaşındaki Lionel Morris’in polis tarafından gözaltına alınırken dakikalarca “Nefes alamıyorum” diyerek yardım istemesinin ardından ölümüyle ilgili soruşturmada polislere suçlama yöneltilmeyeceği açıklandı.

Conway Polis Departmanı, Çarşamba günü olayın kamera kayıtlarını yayınladı. Polisin vücut kamerası görüntülerinde, bir marketin deposundan drone çaldığı iddiasıyla yakalanan Morris’in elleri kelepçeli olarak yerde yatarken dakikalarca “Nefes alamıyorum” diyerek yardım istediği, bir polisin ise Morris’e “Konuşabiliyorsan nefes de alabiliyorsundur. Ambulansımız var” dediği görüldü. Morris bu görüntülerden dakikalar sonra yaşamını yitirdi.

Conway Polis Şefi William Tapley, yürütülen soruşturmada savcının “talihsiz olaya” karışan polislerin kusurlu olduğuna dair bir kanıt bulmadığını açıkladı. Tapley, Morris’in ölüm nedeninin kullandığı uyuşturucular, polise direnirken harcadığı efor ve elektro şok uygulanmasının bir birleşimi olduğunu savundu.

Öte yandan Conway Belediye Başkanı Bart Castleberry olaya karışan polislerle ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alma talimatı verdiğini söyledi. Castleberry kamera kayıtlarında kendisini endişelendiren şeyler gözlemlediğini belirterek “Polis departmanına tam destek versem de bazı davranışlar değişmeli” dedi.