ABD'de polis 15 yaşındaki siyah çocuğu öldürdü!

ABD'nin Columbus kentinde polis 15 yaşında bir siyah çocuğu vurarak öldürdü.

Kentin emniyet müdürlüğü, polislerin bir bıçaklanma ihbarı üzerine bölgeye gitmesinin ardından olayın yaşandığını söyledi.

Polisin yayınladığı görüntülerde, 3 genç kız arasında arbede yaşandığı ve birinin diğerinin üzerine bıçakla yürüdüğü, olay yerine gelen polisinse "Yere yatın!" diyerek silahıyla birkaç kez ateş ettiği görülüyor. Ateş etme sonucunda, 15 yaşındaki Makiyah Bryant'ın vurularak yere düştüğü ve bir adamın, "O sadece bir çocuk!" dediği görülüyor.

Vurulan Bryant'ın yakında bir hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı aktarıldı.

Ohio Soruşturma Bürosu'nun Bryant'ı vuran polis hakkında incelemelerin sürdüğü, kendisinin sokak devriyesi görevlerinden alındığı kaydedildi.

Olayın ardından kent merkezinde 100'e yakın kişinin sokağa çıkarak Bryant'ın vurulmasını protesto ettiği bildirildi.

Bugün, geçtiğimiz yıl öldürülen George Floyd davasında eski polis memuru Derek Chauvin, George Floyd cinayetinden suçlu bulunmuştu.