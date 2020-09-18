ABD’de Pazar gününden itibaren TikTok ve WeChat’e yasak

ABD Ticaret Bakanlığı Çinli şirketlere ait TikTok ve WeChat sosyal medya uygulamalarının ülkede 20 Eylül’den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu. Bakanlık kararın gerekçesini “ulusal güvenliği koruma” diye duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında sözkonusu uygulamaların Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmek için kullandığı iddia edildi. Açıklamada, her iki uygulamanın da kullanıcılardan konum, tarama ve arama geçmişleri de dahil olmak üzere veri topladığı belirtilerek, söz konusu şirketlerin Çin Komünist Partisi'nin istihbarat servisleriyle zorunlu işbirliği içinde olduğu iddiasına da yer verildi.

TikTok ve WeChat'in ABD'de indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren yasaklanacağı kaydedilen açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada sözkonusu uygulamalarla ilgili “ulusal güvenliğe yönelik endişelerin” giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceği belirtildi.

Trump TikTok’un ABD’deki kolunun ABD’li bir şirkete satılmaması durumunda uygulamayı yasaklayacağını açıklamıştı. Son olarak Tiktok ile ABD’li Oracle şirketi arasında bir ortaklık anlaşmasına varıldığı açıklanmış ve Beyaz Saray’ın sözkonusu anlaşmayı “inceleyeceği” belirtilmişti.