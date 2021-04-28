ABD’de özel okul patronu aşılanan öğretmenleri okula almayacağını ilan etti

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde bir özel okul yönetimi Covid-19 aşısını yaptırmış öğretmenleri çalıştırmayacaklarını duyurdu.

Centner Academy adlı okulun kurucuları kendilerini “sağlık özgürlüğü savunucuları” diye lanse eden aşı karşıtı bir çift: David ve Leila Centner.

New York Times gazetesinin haberine göre Leila Centner, geçen hafta okul çalışanlarına bir mektup gönderdi ve koronavirüs aşısı olurlarsa öğrencilere yaklaşmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi. Gerekçe olaraksa aşılanmamış kişilerin aşılanmış kişilerle temas durumunda bundan "olumsuz etkilendikleri" yolundaki yanlış iddiayı sundu. Centner mektubunda ayrıca okuldaki üç kadının aşılanmış kişilerle birlikte zaman geçirdikten sonra menstrüasyon döngülerinin etkilendiğini ileri sürdü.

Bu iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı bulunmazken, şimdiye kadar ABD'de acil kullanım onayı olan hiçbir koronavirüs aşısının kısırlık, düşük ya da kadınların üreme sağlığında başka herhangi bir olumsuz değişiklik ile bağlantısı yok.

Öğretmenlerden tepki

Öğretmenlere gönderdiği mektupta Centner “Bu konuda daha fazla bilgi elde edene kadar yakın zamanda aşılanmış kişilerin öğrencilerimizin yakınında olmalarına izin veremeyiz” diye yazdı.

Miami Dade Birleşmiş Öğretmenler adlı grup mektuba tepki gösterdi. CBS News’a yaptıkları açıklamada öğretmenler “Bunun gibi okullardaki meslektaşlarımızın sendikal temsil ve sözleşme haklarından yoksun oldukları için yüz yüze kaldıkları güvensiz koşullar ve hak ihlalleri nedeniyle dehşete düştük” dediler.