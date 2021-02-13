ABD'de okulların yeniden açılması gündemde

ABD'nin en üst düzey halk sağlığı kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maske ve sosyal mesafe kurallarına uyma koşulu ile okullarda yeniden yüz yüze eğitime dönülebileceğini kaydetti.

CDC'nin açıklamasında, öğretmenlerin Covid-19 aşısı yaptırmalarının önemli olduğu ancak bunun bir ön koşul teşkil etmediği bilgisi aktarıldı.

CDC yetkilileri, yüz yüze eğitimin ABD'de yayılan koronavirüsün önemli bir faktörü olarak tanımlanmadığını ve anaokulu ile 12. sınıf arası öğrenciler arasındaki virüs bulaşma vakalarının nadir görüldüğünü aktardı.

Kurum yetkilileri bununla birlikte, okulların yüz yüze eğitime dönmesi konusundaki karar verme yetkisinin kendilerinde olmadığını ve açıklamalarının bu konuda bir zorunluluk ifade etmediğini belirtti.