ABD'de milyonlar ödeyemedikleri faturalar nedeniyle kesintilerle burun buruna

Koronavirüs salgını sonrası ABD'de işsizlik ve yoksulluk artarken, birçok eyalette ödenemeyen faturalar nedeniyle kesinti yaşanmaması için bu konuda yasaklama kararı alınmıştı. Ancak şimdi, yalnızca 21 eyalet ve Columbia Bölgesi hâlâ bu tür bağlantı kesme yasağına sahip. Söz konusu uygulamanın kalkmasıyla beraber 179 milyon ABD yurttaşı elektrik, su ve diğer hizmetlerde kesinti riskiyle baş başa bırakılmış durumda.

Bu koşullarda Earthjustice adlı sivil toplum kuruluşuna göre sadece Florida eyaletinde 1,25 milyon kişi elektrik faturasını ödeyemedikleri için kesintilerle yüz yüze kalacak. Florida Kamu Hizmetleri Komisyonu'na göre tüm eyalet çapında fatura ödeyemedikleri için elektrik ve diğer hizmetlerde olan kesintilerden 7,5 milyon kişi etkilenecek.

Ülke çapında da bu süreçte çok büyük miktarda ödenmemiş faturalar birikmiş durumda. Yaklaşık iki düzine eyaletin düzenleyici dosyalarına dayanarak Perşembe günü Washington Post'un aktardığı National Energy Assistance Directors’ Association (NEADA) verilerine göre, elektrik ve gaz borçları yıl sonunda 24,3 milyar dolara ulaşma veya aşma tehlikesi taşıyor.

Türkiye'de kesintiler geçici süreyle dondurulmuş ancak faturalar işlenmeye devam etmişti. Kesinti ertelemesiyse Haziran ayında sonlanmıştı.