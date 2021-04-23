ABD'de mahkûmlara 6 kat fazla doz Pfizer aşısı uygulandı

ABD, Iowa'da bulunan bir cezaevinde mahkûmlara normal miktarda uygulanması gereken Pfizer Covid-19 aşısı 6 kat fazla uygulandı. Maksimum güvenlikli bir hapishanede aşırı doza maruz kalan 77 mahkûmu advers reaksiyonlar için gözetim altında tutuluyor.

Fort Madison Cezaevi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Iowa'daki cezaevindeki iki hemşire aşıyı "yanlışlıkla" normalin 6 katında verdi. Olay Salı günü meydana geldi ve iki personelin geçici izne ayrılmasının ardından cezaevindeki tüm aşılama faaliyetleri askıya alındı.

Iowa Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Cord Overton, Des Moines Register'a verdiği demeçte etkilenen mahkumların çoğunun, özellikle kolda olmak üzere vücut ağrıları gibi normal aşı dozlarıyla ilişkili olanlar gibi sadece ufak semptomlar gösterdiklerini söyledi. En az bir mahkûmun ateşi çıktığı belirtilirken kendisine parasetamol (Tylenol) verildiği söylendi.

Hapishane yetkilileri, mahkumların en az 48 saat takip edilmesini tavsiye eden CDC'den, Pfizer ve Iowa Üniversitesi'ndeki uzmanlardan rehberlik talebinde bulundu.

Bir mahkumun annesi olan Kimberly Koehlhoeffer, basına verdiği demeçte oğlunun ve diğer mahkumların mide bulantısı ve şiddetli dehidrasyon gibi başka reaksiyonlar gösterdiğini belirtti.

Eyalet yetkilileri mahkumların nasıl aşırı doz aldığına dair spesifik bir açıklama yapmadı, ancak aşıların seyreltilmeden yapılmış olması ihtimali yüksek. Pfizer-BioNTech aşısı donmuş aşılama noktalarına naklediliyor ve konsantre formda paketleniyor, bu nedenle aşılar uygulanmadan önce salin solüsyonuyla seyreltiliyor.