ABD'de kullanılan erken oy sayısı 98 milyona ulaştı

ABD Başkanlık seçiminde erken oy kullanma rekoru kırıldı.

Postayla ve sandık başında şimdiye kadar 97 milyon 665 bin 370 kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 62 milyonu, sandık başında oy kullananların sayısı ise 35 milyonu geride bıraktı.

Bir önceki seçimin toplam oy sayısının yüzde 70'i

Kalifornya'da 11 milyon 236 bin, Teksas'ta 9 milyon 719 bin ve Florida'da 8 milyon 974 binden fazla kişi oy kullandı.

Bu seçimde erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 70,9'una denk geldiği kaydedildi.