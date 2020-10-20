ABD'de kritik oy sayımı kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'nin itirazını kabul etmedi, Pensilvanya eyaletinde, postayla zamanında kullanılmış oyların seçimden üç gün sonraya, 6 Kasım'a kadar sayılabilmesine karar verdi.

Geçen ay Yargıç Ruth Bader Ginsburg'ün hayatını kaybetmesinin ardından 8 kişiyle çalışmalarını sürdüren Yüksek Mahkeme, söz konusu kararı 4 lehte ve 4 aleyhte oyla aldı.

Anayasa gereği Yüksek Mahkemede eşit oyun çıkması durumunda bir alt mahkemenin ilgili kararı geçerli sayıldığından, Pensilvanya Yüksek Mahkemesinin daha önce aldığı "kurallara uygun ve zamanında kullanılmış posta oyları seçimden 3 gün sonrasına kadar sayılabilir" kararı geçerli hale geldi.