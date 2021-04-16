ABD'de kargo tesisinde silahlı saldırı: En az 8 ölü

Indianapolis Büyükşehir Polis Departmanı sözcüsü Memur Genae Cook'a atıfta bulunan haberlere göre, bir kargo firmasının tesisinde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Indianapolis, Indiana'da yerel saat 11.00 civarında bölgedeki bir FedEx şubesinde meydana gelen saldırıda fail intihar sonucu ölürken en az 8 kişinin öldüğü birçok kişininse yaralandığı aktarıldı.

Saldırı 4.500'den fazla kişinin çalıştığı, şirketin küresel ağındaki en büyük ikinci merkez olan FedEx'in Indianapolis tesisinde meydana geldi.