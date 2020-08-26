ABD’de Jacob Blake protestoları sırasında eylemcilere ateş açıldı: 2 kişi yaşamını yitirdi

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha’da Pazar günü 29 yaşındaki Jacob Blake’in polis tarafından arkasından defalarca ateş edilerek ağır yaralanmasının ardından başlayan protesto gösterileri dün 3. gününe girdi. “Siyahların hayatı değerlidir” sloganlarıyla protesto gösterisi yapan gruba karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Protestoların yayılması üzerine Wisconsin Valisi tarafından eyalet genelinde acil durum ilan edilmiş ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı konulmuştu. Ancak Blake için adalet gösterileri dün gece de devam etti. Polis dün akşam Kenosha mahkeme binası önüne yürüyenlere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle saldırdı. Grubun dağılmaması üzerine polisin silahlı araçlarını kalabalığın üzerine sürdüğü de görüldü.

Kenosha Polis Departmanından yapılan açıklamada ateş açma olayının geceyarısına kısa bir süre kala gerçekleştiği ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Polis şefi David Beth bir yerel gazeteye verdiği demeçte faillerin kanuni yetkisi olmayıp kendi fikirlerine göre zorla “düzen sağlamaya” çalışan gruplarla bağlantısı olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Beth baş şüphelinin kısa zamanda yakalanacağından emin olduğunu kaydetti. Kenosha polisi görgü tanıklarından ifade vermelerini istedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kalabalığın üzerine ateş açtığı belirtilen tüfekli bir adamın koşarak kaçmaya çalıştığı sırada silahını almak isteyen bir kişiyi de yakın mesafeden vurduğu görülüyor. Görüntülerde yerde yatan yaralılara müdahale etmeye çalışan insanlar görülüyor.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda Jacob Blake ağır yaralanmıştı. ABD basınına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi.

Blake’in arabasından içeri girmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada arabada küçük yaşlardaki üç çocuğunun da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Polis "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklamasını yapmıştı. ABD medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini söylemişti.

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Mayıs ayında da siyah George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ülke geneline yayılmıştı.