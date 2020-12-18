ABD'de infazına günler kalan idam mahkumu koronavirüse yakalandı

ABD'de federal hükümetin 15 Ocak’ta idam edileceğini açıkladığı Dustin John Higgs adlı mahkum koronavirüse yakalandı.

Halen ölüm cezasının uygulandığı ABD’de, Trump yönetimi 130 yılı aşkın süredir bir yıl içinde en fazla idam cezasını infaz eden hükümet olacak.

1996 yılında üç kadının öldürülmesi emri vermekten idam cezasına çarptırılan Dustin John Higgs'in koronavirüse yakalandığı Perşembe günü Federal Cezaevleri Bürosu tarafından açıklandı. Higgs'in tutulduğu Indiana’daki Terre Haute cezaevinde 300’den fazla mahkumun koronavirüse yakalandığı açıklanırken bunların arasında kaç kişinin idam mahkumu olduğu belirtilmedi. Cezaevinde bir personelin de testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Koronavirüse yakalandığı için karantinaya alınan idam mahkumu Higgs’in avukatı, infazın ertelenmesi için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Higgs’in avukatı Shawn Nolan müvekkilinin koronavirüse yakalanmasının sebebinin Trump hükümetinin pandemiyi görmezden gelerek infazları aceleye getirmesi olduğunu söyledi. Nolan, Terre Haute cezaevinde geçen hafta ve ondan iki hafta önce gerçekleştirlen infazların ardından pozitif vakalarda patlama yaşandığını kaydetti.

Nolan federal hükümetten müvekkilinin infaz tarihini ertelemesini talep ettiklerini eğer bu talepleri reddedilirse mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Higgs eğer infazında erteleme olmazsa Trump yönetimince idamı infaz edilen son mahkum olacak. İnfaz tarihinden sadece 5 gün sonra ise Joe Biden göreve başlayacak. Biden daha önce federal idamları durdurma sözü vermişti.