ABD'de ilginç çalışma: Okulların kapanmasının yarattığı yaşam yılı kaybı

ABD’de yapılan bir halk sağlığı araştırmasında okulların kapalı kalmasının, açık kalmasına oranla çok daha fazla yaşam yılı kaybına yol açtığı söyleniyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan çalışmada ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden alınan 2020 verileri de dahil olmak üzere, kamuya açık veri kaynakları kullanılmış, okulların kapanması ile azalan eğitimsel kazanım arasındaki ilişki ve azalan eğitim kazanımı ile yaşam beklentisi arasındaki ilişki tahmini yapılmaya çalışılmış.

Düşük gelirli kesimler daha çok etkileniyor

Çalışma uzaktan eğitimin çocuklar için yetersiz olduğu kabulü ile yapılmış. Öğrencilerin önemli bir bölümünün uzaktan eğitimden faydalanamadığı evde bakıcı veya ebeveyn eşliğinde eğitim hedeflerine ulaşılamayacağı belirtilmiş. Çocukların okula devamında büyük sorunlara yol açabileceği en çok düşük gelirli kesimlerin bundan etkileneceği vurgulanmış.

Çalışmada iki senaryo üzerinde istatiksel analiz yapılmış. Birinci senaryoda okulların kapalı kaldığı ocak ve haziran arasındaki dönemde elde edilen veriler derlenmiş. İkinci Senaryoda ise okulların açık kalması halinde olabilecekler öngörülmüş.

Önceden okulların kapalı kalmasının yarattığı maliyetlerin ekonometrik analizi üzerinden hareket edilerek ilk senaryonun sonuçları hesaplanmış. İkinci senaryoda ise okulların açık kalması halinde gerçekleşebilecek ölümlerin tahmini analizi yapılmış. Bu arada ikinci senaryo okullarda herhangi bir sağlık önlemi alınmadığı koşullar üzerinden canlandırılmış.

Gelecekte kaybolacağı tahmin edilen eğitim yıllarının yaratacağı yaşam yılı maliyeti okulların kapalı olduğu birinci senaryoda, okulların açık kalması halinde gerçekleşebilecek tahmini ölümlerin yaşam yılı maliyeti ikinci senaryoda hesaplanmış.

YLL Çalışmada Halk Sağlığı göstergelerinden birisi olan Years of Life Lost (YLL) kullanılmış. Erken ölümlere bağlı, tüm nüfus için beklenen yaşam süresinde gerçekleşen eksilme olarak açıklayabiliriz

Okulların kapalı kaldığı dönem boyunca kaybedilen eğitimin 5.53 milyon yaşam yılı kaybına mal olduğu tahmin edilmiş. Okulların açık kalması durumunda tahmini kaybedilecek yaşam yılı ise 1.5 milyon olarak hesaplanmış.

İlkokul öğrencilerine odaklanmış

Tahminler yapılırken sadece ilkokul öğrencilerine odaklanılmış, kaybolan eğitim yılları kaybolacak yaşam kalitesine veya oluşacak diğer engellere yansıtılmamış olmasına rağmen farkın bu kadar büyük çıkması dikkate değer. Diğer yandan okulların açık kalması halinde olası yayılma herhangi bir tedbir alınmamış haliyle projekte edilmiş ve gerçekleşebilecek ölümler açıklanan ölüm sayılarının düşük olma ihtimali göz önüne alınıp düzeltilerek hesaplanmış.

Çalışmanın kısıtı olarak ise okulların kapalı olmasının yaratacağı kayıpların tek bir deneyim üzerinden hesaplanmış olması ( Arjantin’de gerçekleşen öğretmen grevi nedeni ile okulların kapalı kalması) olarak belirtilmiş.

Ortaya çıkan sonuçların kuşaklar arası eşitsizliği arttıracağı, toplumsal maliyetin adaletsiz bir biçimde dağıtıldığı vurgulanan çalışmada, düşük gelirli kesimin tablodan daha fazla etkileneceği belirtiliyor.

Çalışmaya şu adresten ulaşılabilir.