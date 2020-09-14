ABD’de hemşirelerden grev

ABD'de Illinois Hemşireler Derneği üyeleri ile hastane arasındaki üç yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından Illinois Üniversitesi Hastanesi'ndeki hemşireler, her bir hemşirenin bakımı altındaki hasta sayısının limitini ve daha iyi kişisel korunma ekipmanını içeren yeni bir sözleşme için yedi günlük bir grev başlattı.

Greve 1500 hemşirenin katılması planlanırken mahkeme, hastalara bakacak personel eksikliği nedeniyle sayıyı 800’e indirdi.

Hemşireler aşırı çalışmaktan, personel eksikliğinden, düşük ücretlerden ve yıllık maaş zammının olmamasından şikâyet ediyor.