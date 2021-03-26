ABD'de Halkbank'ın temyiz davasında duruşma tarihi belirlendi

ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde görülen Halkbank'ın temyiz davasında duruşma tarihi 12 Nisan olarak belirlendi.
Halkbank avukatları üst mahkemeye yaptıkları itirazda "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" kapsamında bankanın ABD'de yargılanamayacağını savunmuştu.
12 Nisan'da yapılacak duruşmada temyiz hakimleri, Halkbank’ın avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının argümanlarını dinleyecek. Temyiz mahkemesi daha sonra bankanın ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına karar verecek.
Temyiz mahkemesi Halkbank'ın ABD'de yargılanabileceğine karar verirse New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ndeki dava kaldığı yerden devam edecek.
Halkbank "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlamasıyla yargılanıyor.