ABD'de göçmenlerin kaldığı tesisler basına açıldı: 250 kişilik yerde 4 binden fazla kişi kalıyor

ABD'de Joe Biden yönetimi, Meksika sınırında göçmen çocukların barındığı tesisleri ilk defa basın mensuplarına açtı.

AP'nin aktardığına göre, Teksas eyaletindeki tesislerde bulunan 250 kişilik kapasiteye sahip çadırlarda 4 binden fazla çocuk ve yetişkinin kaldığı ortaya çıktı. Tesiste kalan küçük yaşta çocuklarınsa içinde yerde serilmiş matların bulunduğu parmaklıklar içinde kaldığı kaydedildi.

Tesislerde 4 bin 100'den fazla kişinin bulunduğu, bunların çoğunun ailesinden ayrı düşmüş çocuklar olduğu belirtildi.

Göçmen çocukların, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümü tarafından işletilen tesislere sevk edilmeden önce burada kaldığı kaydedildi. Çocukların burada, her biri 297 metre kare olan 8 plastik "bölme"ye ayrıldığı ve her bir bölmede 500 çocuğun kaldığı aktarıldı.

ABD Sınır Devriye yetkilileri, tesislere günde 250 ila 300 arasında çocuğun giriş yaptığını ve günde çok daha azının buradan ayrıldığını söyledi.

Tesislere giren gazetecilerin aktardığına göre, tesise getirilen çocuklar küçük bir odada sağlık testine tabi tutulurken, semptom göstermemesi durumunda çocuklara Covid-19 testi yapılmıyor.

Trump'ın politikaları devam ediyor

Son haftalarda, söz konusu tesislerdeki duruma ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'a "daha şeffaf olması" yönünde çağrı yapılıyordu.

Biden yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yetişkinleri koronavirüs gerekçesiyle sınırdan geçirmeme uygulamasını devam ettiriyor. Biden, ayrıca, sınırı beraber geçmeye çalışan birçok aileyi geri göndermeye çalışmış, ancak Meksika yasasında yapılan değişiklikler, ABD'li yetkilileri göçmen çocuk ve ebeveynleri beraber ülkeye kabul etmeye zorlamıştı.

Biden, göreve geldiği dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını eleştirerek, kendisinin, göçmen çocukları ailelerinden ayıran "sıfır tolerans" politikasını benimsemeyeceklerini söylemişti.