ABD'de göçmen çocuklara başkan yardımcısının propaganda kitabı veriliyor

ABD'de göçmen tesislerinde kafese sokulan çocuklara başkan yardımcısı Kamala Harris'in yazdığı, "Süper kahramanlar her yerde" adlı propaganda kitabı veriliyor.

Söz konusu kitabın kapağında, Harris'in Beyaz Saray önünde her ırktan çocukla beraber oynayışını resmeden bir çizim bulunuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bir muhabirin kendisine kitaba ilişkin sorduğu "Barınaklara gelen her göçmen çocuğa, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çocuk kitabının kopyası veriliyor. Bunun neden olduğuna ve Harris'in bundan kazanç sağlayıp sağlamadığına ilişkin bilginiz var mı?" sorusuna "Bu konuya kesinlikle bakmam lazım. Güzel bi kitap olduğunu duydum" yanıtını verdi.

Trump'ın politikaları devam ediyor

ABD'de geçtiğimiz ayın sonunda, göçmen tesislerinde bulunan 250 kişilik kapasiteye sahip çadırlarda 4 binden fazla çocuk ve yetişkinin kaldığı ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını eleştirerek, kendisinin, göçmen çocukları ailelerinden ayıran "sıfır tolerans" politikasını benimsemeyeceklerini söylemişti.