ABD’de erken oy kullanımında rekor

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın yarıştığı 3 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde 80 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

Florida Üniversitesi tarafından yürütülen ABD Seçimler Projesi tarafından sağlanan verilere göre, bu sayı 2016 seçimleri öncesinde kullanılan erken oylardan yüzde 58 daha fazla. 2016’da seçim gününden önce oy kullananların sayısı 47 milyonda kalmıştı.

Seçim günü, seçim merkezlerinde yaşanabilecek yoğunluk sırasında koronavirüsün yayılmasından endişe eden çok sayıda kişinin posta yoluyla ya da erken oy kullanma merkezlerine giderek oy verdikleri belirtiliyor.

Reuters haber ajansına göre uzmanlar mevcut verilerden yola çıkılarak, 3 Kasım seçimlerine katılımın, 2016’daki 138 milyon sayısını kolaylıkla geçeceği yorumunu yapıyor.

Parti üye sayılarını açıklayan 20 eyaletten alınan verilere göre, erken oy kullananların 18,2 milyonu Demokratlardan, 11,5 milyonu Cumhuriyetçilerden, 8,8 milyonu ise parti bağı olmayan kişilerden oluşuyor.