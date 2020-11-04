ABD'de Covid-19'dan ölen aday seçimleri kazandı

ABD'nin Ortabatı bölgesindeki Kuzey Dakota eyaleti, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi adayı David Andahl, yaklaşık bir ay önce koronavirüsten dolayı ölmesine rağmen Salı gecesi seçimleri kazandı.

Eyalet seçim yetkilileri tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Andahl, Demokrat rakipleri Kathrin Volochenko ve Linda Babb'ı büyük farkla mağlup etti.

Andahl, Eylül ayı sonlarında postayla oylamaya başladıktan sonra oy pusulalarının değiştirilemeyeceğini belirten yasa nedeniyle ölümüne rağmen sandıkta kaldı.

Andahl’ın ölümünden bir hafta sonra, Kuzey Dakota’nın başsavcısı, onun yerine özel bir seçim yapılıncaya kadar Cumhuriyetçi Parti’nin yerine bir kayyum atamasına izin verileceğine karar verdi.

Bismarck Tribune'e göre Andahl, 16 yıl süreyle Burleigh İlçe Planlama ve İmar Komisyonu'nda başkan olarak sekiz yıl görev yaptı.