ABD'de cinsel saldırı verilerini paylaşmayan Uber'e para cezası

ABD'de Uber'e bir denetçi kurumun 2019 yılında yayınlanan güvenlik raporunda yer alan cinsel saldırılara ilişkin bir sorusunu yanıtlamadığı gerekçesiyle 59 milyon dolar para cezası kesildi.

ABD basınında yer alan habere göre, Uber'in 30 gün içinde Kaliforniya Kamu Hizmet Kuruluşları Komisyonu'na (CPUC) cezayı ödemesi gerekiyor. Şirketin cezayı ödememesi durumunda CPUC, şirketin eyaletteki faaliyet lisansını dondurabilir.

Söz konusu raporda, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Uber yolculukları sırasında binlerce cinsel saldırı vakasının detaylandırıldığı bildirildi. CPUC'nin rapora ilişkin daha fazla bilgi talep ettiği, ancak şirketin bu talebi yanıtsız bıraktığı kaydedildi.

ABD'li haber ağı The Verge'e açıklama yapan Uber, CPUC'nin cinsel saldırı mağdurlarının isimlerini ve iletişim bilgilerini talep ettiğini ve bunun gizlilik ihlali olacağı gerekçesiyle bu bilgileri paylaşmadıklarını söyledi. CPUC ise, söz konusu bilgilerin gizli kod yoluyla açık bir şekilde verilmeyerek paylaşılabileceğini savunuyor.