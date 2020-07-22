ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Auburn Gresham semtinde bulunan bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 15 kişinin yaralandığı, 10 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.
ABD'de cenaze evine silahlı saldırı: 15 kişi yaralandı
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Auburn Gresham semtinde bulunan bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 15 kişinin yaralandığı, 10 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.