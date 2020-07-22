ABD'de cenaze evine silahlı saldırı: 15 kişi yaralandı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Auburn Gresham semtinde bulunan bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 15 kişinin yaralandığı, 10 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.