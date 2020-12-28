ABD'de bombalı saldırı gerçekleştiren kişinin kimliği açıklandı

ABD'de yetkililer, Nashville kentinde bombalı saldırı gerçekleştiren kişinin Anthony Quinn Warner olduğunu açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında saldırıya ilişkin konuşan Orta Tennessee Bölge Savcısı Don Cochran, "Bombalı saldırganın Anthony Warner adında bir şahıs olduğu sonucuna vardık. Bomba infilak ettiğinde olay yerindeydi, sonra yok oldu" açıklamasında bulundu.

Basın toplantısında söz alan Tennessee Soruşturma Bürosu Direktörü David Rausch, olay yerinde alınan DNA'nın Warner'la uyuştuğunu bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Noel sabahı gerçekleşen saldırı sonucunda üç kişi yaralanmış, onlarca bina hasar görmüştü.