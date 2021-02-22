ABD'de bir polis Black Lives Matter göstericilerine yardım etmekten işten atıldı

CBS'nin haberine göre 19 Şubat 2021 günü Kentucky, Lexington Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis memuru Jervis Middleton'un iş akdine son verildi. Gerekçe olarak ise geçtiğimiz yıl yaz aylarında kentte yapılan "Black Lives Matter" göstericilerine polisin müdahale yöntemlerine dair bilgi sızdırması olduğu belirtildi.

Siyah bir polis olan Middleton, olaylardan uzun süre önce kurum içinde süren ırkçılığa karşı mücadele etmiş ancak talepleri görmezden gelinmiş veya reddedilmiş. Kurum içinde düzenlenen istihbarat çalışmaları sırasında Middleton'un 2020 Mayıs ayındaki George Floyd'un katledilmesini protesto eden göstericilerle temas ettiği ve Facebook Messenger aracılığıyla emniyet güçlerine dair gizli bilgileri paylaştığı ortaya çıkar. ABD'de mahkemeye taşınan olayda yargı süreci devam ediyor.