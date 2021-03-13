ABD'de bir kişi Filipinler devlet başkanının fotoğrafıyla çıkarttığı sahte ehliyetle yakalandı

ABD'de Kaliforniya'lı bir kişi, Los Angeles'te Filipinler Devlet Başkanı'nın resminin olduğu ehliyetle yakalandı.

Olayı resmi Twitter adresinden duyuran Los Angeles polisi olayın Tatihi Filipin Semti'nde yaşandığını söyledi.

Polis paylaştığı sahte ehliyet fotoğrafında şahsın bilgilerini gizlerken şahsın isminin Norman D. olduğu, boyunun 1,68 metre olduğu ve 82 kilo olduğu görüldü. Gerçek Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin boyu sahte ehliyettekiyle aynıyken, kilosu yaklaşık 10 kilo daha az.

Polis sahte ehliyetle çevirme esnasında yakalanan şahsın uyruğunu açıklamadı.

Kaliforniya'da 1,6 milyon Filipinler asıllı ABD vatandaşı bulunuyor.