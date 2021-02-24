ABD'de bir George Floyd vakası daha

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Antioch bölgesinde eski bir asker olan 30 yaşındaki Angelo Quinto, 23 Aralık'ta bir aile içi şiddet ihbarı üzerine eve gelen polisler tarafından gözaltına alınırken fenalaştı ve 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ailesi polisler geldiğinde zaten sakinleşmiş olan Quinto'nun ellerinin kelepçelendiğini ve polislerce yere yatırılıp 5 dakika boyunca boynuna bastırıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki adam 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

CNN'in haberine göre ailenin avukatları polisler hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma açılması için başvuruda bulundu. Aile birkaç aydır anksiyete, depresyon ve paranoyadan mustarip Quinto'nun boynuna polislerin arkadan yaklaşık 5 dakika boyunca bası uyguladığını bildirdi.

Aile avukatı John L. Burris, 18 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Isabella Collins'in kardeşi Angelo Quinto'nun annesine zarar vermesinden korktuğu için polisi aradığını ancak polisler geldiğinde kardeşinin halihazırda sakinleşmiş ve annesinin kollarında olduğunu söyledi. Avukat eve gelen iki polis memurunun durumu anlamadan Quinto'yu annesinin kollarından alarak yere yatırdığını ve kelepçeleyip boynuna dakikalarca bası uyguladığını dile getirdi.

Burris bu sırada bilincini yitiren Quinto'nun hastaneye kaldırıldığını ve 3 gün sonra öldüğünü anlattı.

Anne Maria Quinto-Collins olayın bir kısmını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sözkonusu görüntülerde Quinto'un bilincini kaybetmiş olduğu görülüyor.

'Lütfen beni öldürmeyin' dedi

Üzerinden 2 ay geçmesine karşın Antioch Polis Departmanı olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Avukat Burris "Polis memurları Angelo'nun ellerini kelepçelemelerine rağmen genç adama saldırılarını durdurmadı ve açıklaması olmayan bir biçimde dizlerini sırtına ve boynuna bastırarak 'George Floyd' tekniğini uygulamaya başladılar. Quinto'nun 'Lütfen beni öldürmeyin' yakarışını görmezden geldiler" dedi.

Contra Costa Bölge Şerif Ofisi, Angela Quinto'nun ölüm nedeninin halen incelenmekte olduğunu, bölge savcılığı da ölümün soruşturulmakta olduğunu açıkladı.

George Floyd'un öldürülmesi

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde George Floyd gözaltına alınırken "nefes alamıyorum" demesine rağmen 9 dakika boyunca boynuna diziyle bastıran polis tarafından öldürülmüştü. Floyd'un ölümünün ardından "Siyahların Hayatı Değerlidir" protestoları ABD geneline yayılmış ve aylarca sürmüştü. Dünya çapında da çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin geçen Ekim ayında kefaletle serbest bırakılmıştı.