ABD'de bilboard savaşı

ABD'nin New York kentinde bulunan Times Meydanı'ndaki reklam panolarına "Stop Erdoğan" ilanı verilmişti.

AKP Sözcü Ömer Çelik verilen ilanla ilgili yaptığı açıklamada, ilanı Cemaat'in verdiğini açıklamıştı.Çelik, "FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi" demişti.

Aynı meydanda bu kez deTürk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı. Yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'un 4. yılında okuduğu şiirin İngilizce alt yazısı ile gösterildiği belirtildi.

Amerikalılara Dombralı 'kamu spotu' Daha önceki yıllarda da "STOP FETÖ" kamyonları ABD sokaklarında dolaştırılmıştı. ABD'de gezdirilen kamyonlarda Erdoğan'ın Dombralı "Recep Tayyip Erdoğan" seçim şarkısının çalındığı görülmüştü.

Dijital ekranlı kamyonetin 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacağı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan "Stop Erdoğan" ilanını verenler hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.