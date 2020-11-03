ABD'de başkanlık seçimleri bugün gerçekleşiyor

ABD'de mevut başkan Donald Trump'la Demokrat aday Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri bugün gerçekleşiyor.

Yeni başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi de seçilecek. İlk sandıklar ülkenin en doğusundaki Vermont eyaletinde, yerel saatle 5.00'te, Türkiye saatiyle 13.00'te açıldı.

Anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın dokuz puan gerisinde görünüyor.

Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle postayla oy kullanma işlemi yaklaşık bir aydır çok daha fazla tercih edildi.

Seçim sonuçları için net açıklanma tarihi henüz belirlenmedi.

New York'ta her yer kapalı

Seçim günü New York kentinde neredeyse her yerin kapalı olduğu görüldü. Kentte bugün Rockefeller Center'ın olduğu bölge böyle görüntülendi: