ABD'de başkanlık münazarası iptal edildi

ABD'de başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden komisyon, Donald Trump'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından, 15 Ekim'de yapılması planlanan ikinci başkanlık münazarasını iptal ettiğini açıkladı.

Komisyonun açıklamasında, "Şu anda açıkça gözüküyor ki 15 Ekim'de herhangi bir canlı yayın tartışması olmayacak, dolayısıyla CPD artık 22 Ekim'de yapılması planlanan son münazaranın hazırlıklarına odaklanacak" ifadesini kullandı.

Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğu dolayısıyla 2. münazaranın nasıl gerçekleşeceği tartışma konusu olmuştu.

"İkinci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump tarafından kabul görmemişti.