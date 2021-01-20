ABD'de başkanlık için devir teslim töreni başladı

ABD'de başkanlık için devir teslim töreni bugün ABD Kongre Binası önünde gerçekleşiyor. Başkan yardımcısı Kamala Harris, yemin ederek resmi olarak göreve başladı.

Bugün 59'uncusu düzenlenecek törenle birlikte ülkenin 46'ncı başkanı olacak olan 78 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olmuş olacak.

Tören Lady Gaga'nın ABD milli marşını söylemesiyle açıldı.

Tören, pandemi ve güvenlik tedbirleri nedeniyle önceki törenlere kıyasla tenha olacak. Törende boş olacak bölümlere yaklaşık 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi.

25 bin asker görevli

Bugünkü törende şu ana kadarki en sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.

Tören sırasında yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız askerinin kentte görev yapacağı bildirildi. Tören sırasında Kongre Binası çevresindeki tüm sokaklar, güvenlik görevlileri tarafından denetlenecek.

VoA'da yer alan habere göre, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, yaptığı açıklamada, "İç tehdit olduğuna ilişkin herhangi bir istihbarat bulunmasa da başkentte güvenliği sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Washington'a ulaşan birliklere ilave eğitim verdiklerini kaydeden Miller, "Uygunsuz bir durum gördüklerinde ya da haberdar olduklarında bunu komuta zincirine bildirmelerini sağlayacağız" dedi.

Yemin töreninin düzenleneceği Kongre binası ve etrafı, yüksek tel örgü ve dikenli tellerle çevrildi.

Kongre binası ve Washington Anıtı arasında kalan ve National Mall olarak bilinen bölge civarındaki yollar güvenlik önlemleri nedeniyle kapatılırken komşu Virginia eyaletini Washington'a bağlayan köprülerin çoğu da trafiğe kapatıldı.

Trump Biden'a mektup bıraktı

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, gazetecilere verdiği demeçte, Donald Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği süre 20 Ocak Çarşamba günü sona ererken, halefi Joe Biden'a bir mektup bırakıp başkanlık konutunu son kez terk ettiğini söyledi.

İki aydan fazla bir süredir yenilgisini kabul etmeyi reddeden Trump, 3 Kasım oylamasında Joe Biden'ı kazandığı için asla tebrik etmedi.

Trump'tan videolu 'dua edin' mesajı

Bugün başkanlık görevini devredecek olan Donald Trump, tören öncesinde bir veda mesajı içeren bir video yayınladı.

Trump, videoda, ABD'lilere yeni yönetimin başarılı olması için "dua etme" çağrısında bulundu. Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı.

Trump Beyaz Saray'ı terk ettikten sonra Maryland'deki Andrews askeri üssünde destekçilerine "veda" töreninde konuştu. Görevi boyunca ekonomik ve askeri anlamda başarılara imza attığını savunan Trump destekçilerine “Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri geleceğiz. Başkan Yardımcısı Pence’e ve Kongre’ye teşekkür ediyorum, Kongre ile iyi çalıştık. Güzel bir hayat yaşayın, yakında görüşürüz” diye seslendi. Trump yeni yönetime "başarı ve şans" dilediğini söylediği konuşmasında "Başarılı olacaklarını biliyorum çünkü iyi bir temel bırakıyoruz” dedi.

Öte yandan Trump'ın yemin törenine katılmaması, Beyaz Saray'ı terk ederken Joe Biden'a başkanlık devrinde gelenek olduğu üzere bir mektup bırakıp bırakmayacağına dair soru işaretlerine yol açmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'ı terk ederken Biden'a bir mektup bıraktığı belirtildi.

AB'den mesaj

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Uzun 4 yılın ardından Avrupa'nın artık Beyaz Saray'da bir dostu var" dedi. von der Leyen, AB'nin ABD ile "yeni bir başlangıç yapmaya" hazır olduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de son dört yılda dünyanın "daha karmaşık, daha az istikrarlı ve daha az öngörülebilir" hale geldiğini söyleyerek "Yönetiminin ilk gününde yeni başkana tek bir öneriyle sesleniyorum: Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir Amerika ve daha güçlü bir dünya için yeni bir pakt kuralım" diye konuştu.

Biden ve Harris kilise ayininde

Joe Biden ve Kamala Harris ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayacakları yemin töreni öncesinde Washington'daki St. Matthew Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.

Katolik kilisesindeki törene ABD Kongresinin liderleri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de katıldı. Biden John F. Kennedy'den sonra ikinci katolik ABD Başkanı olacak.

Program

Tören, yerel saatle 10.00'da başkan yardımcısı Harris'in yemin töreniyle başlayacak. Harris'in ardından Biden, 12.00'de yeni görevi için yemin edecek. Tören sırasında pop şarkıcıları Jennifer Lopez ve Lady Gaga sahneye çıkacak. Country şarkıcısı Garth Brooks'un da sahnede şarkı söylemesi bekleniyor.

Biden ve Harris'in daha sonra eşleriyle birlikte askeri törene katılmaları ve ardından Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret etmeleri bekleniyor. Biden ve Harris'e eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ve eşleri eşlik edecek.

Biden ve Harris, son olarak Beyaz Saray'a gidecek. Burada Covid-19 tedbirleri nedeniyle daha önce Pensilvanya Bulvarı'nda düzenlenen törenler yerine sanatçıların ekrandan katılacağı çevrimiçi bir tören düzenlenecek.