ABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Cherokee İlçe Okul Bölgesi tarafından güncellenen verilere göre, 800 öğrenci ve 42 okul görevlisi koronavirüs (Covid-19) tehlikesine karşı karantina altında tutuluyor. Geçen hafta itibarıyla okul içinde eğitime başlanan bölgede, 42 binden fazla öğrencinin bulunduğu öğrenildi.

Vakaların ani artış göstermesi sonucu eyaletin diğer okul bölgelerinde yüz yüze eğitimin iptal edildiği belirtildi.

ABD'nin güney ve batı eyaletlerinde Covid-19 vakalarında artış devam ederken, Mart'tan beri kapalı olan okulların yaz sonu açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Beyaz Saray okulların açılması için eyalet yönetimlerine baskı yapıyor.