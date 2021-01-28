ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.
Olayda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ABD'de atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı: 6 ölü
ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde meydana gelen kimyasal sızıntı sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi.
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ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.
Olayda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.