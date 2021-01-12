ABD'de 'aşırılar' budanıyor: Twitter 70 bin hesabı askıya aldı

ABD siyasetinin aşırı uçlarını budama operasyonu sürüyor. Twitter, komplo teorileri hareketi QAnon bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı.

Haber Merkezi

Twitter, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı 'zararlı içerikler' paylaştığı belirtildi. 

Sputnik'in haberine göre aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon, ABD Başkanı Donald Trump'ın "şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini" savunuyor. 

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter, Başkan Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

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