ABD'de aşı karşıtlarından aşı dağıtımını engelleme girişimi

Aşı karşıtı protestocular Cumartesi günü Los Angeles'ta Dodger Stadyumu'ndaki büyük bir aşı sahasını kuşatarak kapıların kısa bir süre kapatılmasına ve aşılamanın aksamasına neden oldu.

ABD'deki en büyük koronavirüs aşılama alanlarından biri olan Kaliforniya, Los Angeles'ta bulunan Dodger Stadyumu aşı karşıtlarının hedefi haline geldi.

Los Angeles Times'a göre, aşılama alanının girişinin yakınında 50 kadar protestocu, aşı karşıtı ve virüs inkârcısı slognlar ve pankartlar eşliğinde stadyumun çevresinde toplandı. Herhangi bir şiddet vakası bildirilmezken, Los Angeles İtfaiyesi stadın girişini yaklaşık bir saat süreyle kapatmak zorunda kaldı.

Los Angeles Polis Departmanı protestoların barışçıl kaldığını ve kapının kapatılmasıyla hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek "planlanan tüm aşıların teslim edileceğini" söyledi.

Belediye Başkanı Eric Garcetti'nin sözcüsü Andrea Garcia, The Hill'e yaptığı açıklamada protestocuların aşılama çalışmasını 55 dakika boyunca aksattığını ve ardından Dodger Stadyumu'nun faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Son verilere göre Kaliforniya'da 3,2 milyondan fazla doğrulanmış koronavirüs vakası var ve yalnızca Los Angeles County'de kayıtlı 1,1 milyondan fazla vaka var. Eyalette koronavirüs nedeniyle 40.600'den fazla kişi öldü.