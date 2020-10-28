ABD'de 74 milyon kişi erken oy kullandı

ABD Demokrat başkan adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden, memleketi Wilmington, Delaware'de oylarını kullandı.

Biden, sandık merkezinden çıkarken gazetecilere "Biz sadece oy verdik" dedi.

Bugün erken saatlerinde Biden, Delaware, Wilmington'daki evinin yakınında Covid-19 ile mücadele planlarına ilişkin bir konuşma yaptı.

Biden ile şu anki Başkan Donald Trump arasındaki ABD başkanlık şeçimleri, 3 Kasım Salı günü yapılacak turla son aşamasına girdi.

Elect Project'e göre, şimdiden yaklaşık 74 milyon ABD vatandaşı seçimlerde erken oy kullandı.

Geçen hafta oyunu kullanan mevcut ABD Başkanı Donald Trump ise Cumartesi günü Florida'nın Palm Beach İlçesindeki bir kütüphanede oy pusulasını sandığa atmıştı.

Trump, gazetecilere, "Trump adında birine oy verdim" demişti.

ABD Başkanı geçmişte posta yoluyla oy kullanırken, son aylarda posta yoluyla oy kullanmanın "Demokratların bu yolla hile yapacağı"na ilişkin komplo teorilerini gerekçe gösterek bu yöntemi kınadı ve bunun yaygın bir oy çalmayla sonuçlandığını iddia etmişti.

Trump Cumartesi günü delil olmaksızın, "Çok güvenli bir oydu, bir oy pusulası postayla yolladığımdan çok daha güvenliydi" demişti.