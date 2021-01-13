ABD'de 70 yıl sonra ilk kez federal idam mahkumu bir kadının cezası infaz edildi

ABD'de yaklaşık 70 yılın ardından ilk kez bir federal idam mahkumu bir kadının cezası infaz edildi.

Indiana'da federal idam mahkumlarının tutulduğu Terre Haute'deki cezaevinde bu sabah 52 yaşındaki Lisa Montgomery adlı kadın mahkumun ölüm cezasının zehirli iğneyle infaz edildiği bildirildi.

Montgomery, ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında çıkardığı kararnameyle idam cezası infaz edilen 11. mahkum oldu.

Cinayetten hüküm giyen Montgomery'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle idam kararının infaz edilmesi daha önce alt mahkemelerce geçici olarak durdurulmuştu.

Montgomery'nin avukatı Kelly Henry infazın ardından yaptığı açıklamada "Lisa Montgomery'nin infazına katılan herkes utanç duymalı. Hükümet bu zarar görmüş ve delüzyon içindeki kadını öldürme hevesinde hiçbir engel tanımadı. Bu infaz adaletten uzaktı" dedi.

Montgomery 2004 yılında 8 aylık hamile olan Bobbie Jo Stinnet'i kaçırmak ve boğarak öldürmekten suçlu bulunmuştu. Cinayet sonrası bebeği de annesinin karnından keserek çıkarıp kaçırmaya çalışmıştı. Bebek hayatta kalmıştı.

Montgomery, ABD'de yaklaşık 70 yıldır federal hükümet tarafından idam cezası infaz edilen ilk kadın mahkum oldu. Bu süre içinde ABD'de idam edilen kadın mahkumlar oldu ancak bu mahkumların infazı federal hükümet tarafından değil eyaletler tarafından gerçekleştirildi.

Bundan önce ABD hükümeti tarafından 1953 yılında Bonnie Heady adlı kadın mahkum infaz edilmişti.