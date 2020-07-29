ABD'de 21 eyalet 'kırmızı bölge' ilan edildi

New York Times'ın haberine göre, Beyaz Saray koronavirüs (Covid-19) ile Mücadele Görev Gücü, hazırladığı federal raporunda, vakaların arttığı 21 eyaleti ''kırmızı bölge'' ilan etti.

Raporda, eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları da istendi.

Her 100 bin kişide 100'den fazla vakaya rastlanan ve bu nedenle ''kırmızı bölge'' olarak değerlendirilen eyaletler arasında Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah ve Wisconsin yer alıyor.

Öte yandan New York da seyahat uyarısını güncelleyerek Illinois, Kentucky, Minnesota, Puerto Rico ve Washington DC'den New York'a seyahat edenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirdi.

New York Valisi Andew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington dahil 5 eyaletten New York'u ziyaret edenlerin 14 gün karantinada kalması gerektiğini duyurdu.