ABD'de 19 yaşındaki genci öldüren polis görevden azledildi

Polis, Illinois'de silahsız Siyahi bir çifte ateş açtı. Polis kurşunlarıyla 19 yaşındaki Marcellis Stinnette, kendi arabası içinde yaşamını yitirirken, kız arkadaşıysa ağır yaralandı.

19 yaşındaki bir çocuk babası Marcellis Stinnette, salı günü öldürüldü

Waukegan Polis Şefi Wayne Walles'e göre, Illinois eyaletindeki olayın ardından söz konusu polis memuru görevden azledildi.

Katilin ismi kamuoyundan gizli tutuluyor.

Marcellis Stinnette Salı gecesi saat 23.55'te polis tarafından öldürülmüştü.

Stinnette'in çocuğunun annesi ve aracın şoförü Tafarra Willams, elinden ve karnından vuruldu ve halen hastanede tedavi görüyor. Yaraları şimdilik hayati tehlike oluşturmuyor.