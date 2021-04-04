ABD'de 15 milyon doz aşıyı 'ziyan' eden tesis Johnson&Johnson'a verildi

Baltimore'da AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının üretimini yapan Emergent BioSolutions, üretimde yanlışlıkla aşılara Johnson & Johnson aşısı karışması nedeniyle 15 milyon dozun "ziyan olduğunu" bildirdi.

New York Times'ın (NYT) aktardığına göre, olayın ardından Biden Hükümeti'nin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı "bu tür bir kazayı tekrar önlemek için" tesisin tüm sorumluluğunu Johnson&Johnson firmasına verdi.

NYT'ye demeç veren bir yetkili, Johnson&Johnson'ın artık tesisten sorumlu tek aşı üreticisi olacağını söyledi. "Ziyan olan" 15 milyon aşınınsa ayrıldığı ifade edildi.

Habere göre, Şubat ayındaki üretim sırasında "bir veya daha fazla işçi bir şekilde iki aşı bileşenini karıştırdı" ve sorun "Johnson&Johnson'ın kalite kontrolleri sırasında ortaya çıkana kadar günlerce keşfedilmedi".

Johnson&Johnson yaptığı açıklamada ziyan olan aşılara ilişkin "Bu parti hiçbir zaman üretim sürecimizin doldurma ve bitirme aşamalarına ulaşmadı" dedi.

Johnson&Johnson'ın tek doz koronavirüs aşısı, hem ABD'de hem de AB'de kullanım için onay almışken, AstraZeneca aşısı henüz ABD tarafından onaylanmamakla birlikte bazı AB ülkelerinde kullanımı rafa kaldırılmış durumda.

Johnson&Johnson, ABD hükümetine Mayıs ayı sonuna kadar en az 100 milyon doz aşı temin etme sözü verdi.