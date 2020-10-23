ABD'de 15 bin kişilik dua ayinine izin verildi

The Independent gazetesinden Danielle Zöllner’in haberine göre ABD’de Covid-19 pandemisi hızla yayılmaya devam ederken yetkililer 15 bin kişinin katılması beklenen “dua ayinine” izin verdi.

Washington D.C’deki National Mall bölgesinde yapılacak “eylem” Sean Feucht adlı şarkıcı tarafından organize ediliyor. “Haydi dua edelim” adlı ülke çapında tur yapan şarkıcı pandemi koşullarda düzenlediği dini toplantı ve gösterilerle biliniyor.

Başkanlık seçimlerinde son düzlüğe girilen ve geçtiğimiz dönemde polis şiddetine karşı yoğun eylemlerin yaşandığı ABD’de dini içerikli ve pandemi önlemlerinin gözardı edildiği bu türlü eylemlere izin verilmesi dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.