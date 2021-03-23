ABD'de 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Boulder Polis Şefi Maris Herold, saldırganın 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa olduğunu belirtti.
Herold, saldırganın birinci derecede cinayetle suçlandığını ve yakında Boulder County hapishanesine sevk edileceğini söyledi.
Soruşturmanın sürmesinden dolayı, saldırının motifi hakkında bilgi verilmediği bildirildi.
Öte yandan saldırıda yaşamını yitiren 10 kişinin kimlikleri de açıklandı. Kurbanların 20 ile 65 yaşları arasında olduğu bilgisi paylaşıldı.