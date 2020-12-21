ABD'de 1 günlük geçici bütçe tasarısı onaylandı

ABD hükümetine, ülkenin yerel saatine göre 21 Aralık Pazartesi gününe kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından kabul edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının tamamlanmasına ve oylanmasına zaman kazandıracak tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Söz konusu paket ile bütçe üzerinde anlaşmaya varılırken, söz konusu tasarıların pazartesi günü oylanması planlanıyor.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, salgının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı üzerinde anlaşma sağlandığını pazar günü duyurmuştu.

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, haftalık işsizlik yardımlarına 300 dolar ilave yapılması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, okul ve üniversitelere destek sağlanması gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.