'ABD Yunanistan'dan 20'den fazla yer istedi'

Bir süredir ABD ve Yunanistan arasında askeri işbirliğinin arttığı biliniyor. Yunan medyası, ABD'nin yapılması planlanan yeni savunma anlaşmasında Yunanistan'da 20'den fazla yeni konuşlanma yeri istediğini yazdı.

Sözcünün aktardığı habere göre Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima'da, Washington ve Atina, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı 3 yıl içinde ikinci kez güncelleme çalışmaları yaparken ABD tarafından askeri varlığın artmasını sağlayacak bazı talepler geldiği belirtildi.

Yunan medyasına göre ABD, ilk olarak anlaşmanın 5 yıl gibi bir süre için uzatılmasını isterken, ikinci olarak da ABD askerlerinin konuşlanma yerlerine yenilerinin eklenmesini önerdi. Haberde ABD’nin 20’den fazla yeni konuşlanma yerinin bulunduğu bir belge sunduğunun konuşulduğu aktarıldı.

Girit Adası'ndaki Suda Üssü gibi yeni bir daimi üs kurulmasının görüşülmediği ancak İskiri Adası’nın da yer aldığı önerilen konuşlanma yerlerinin, Yunan ve ABD birliklerinin halihazırda ortak yetiştirme faaliyetleri yürüttüğü ya da NATO altyapısı olan yerler olduğu belirtildi.

Yunan yayın organı, mutabakat sağlanması halinde yeni anlaşmanın uygulanmasının zor olmayacağını, zira teknik ve hukuki detayların önceki anlaşmayla ilgili müzakerelerden bilindiğini de kaydetti.

Askeri üsler genişletiliyor

İki ülke arasındaki ilk anlaşmaya göre ABD’nin sadece Girit Adası’nda Suda Üssü bulunuyor. Ekim 2019’da imzalanan güncellenmiş anlaşma, Suda Üssü’nün genişletilmesini, Stefanovicio, Larissa ve Alexandroupoli üslerinin altyapısının ABD’ye sağlanmasını, ayrıca Yunanistan’ın onayıyla ABD’nin ülkedeki her askeri tesisi kullanma imkanına sahip olmasını öngörüyordu.

Ekim 2020’de Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD’yle olan savunma anlaşmasının kapsamını genişletmeyi veya yeni anlaşma imzalamayı planladıklarını söylemişti.