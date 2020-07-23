ABD Yunanistan Büyükelçisi: Meis'in münhasır ekonomik bölgesi ana karayla aynıdır

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan resmi haber ajansı ANA'ya verdiği demeçte, Meis Adası (Kızılhisar-Kastellorizo) dahil Yunanistan'a ait adaların Yunanistan anakarasıyla aynı münhasır ekonomik bölge haklarına sahip olduğunu söyledi.

Pyatt, "Ayrıca pek çok kez de değindiğim gibi bugün ABD'nin Meis ​​dahil olmak üzere adaların uluslararası denizcilik hukukunun prensibine bağlı kaldığını hatırlatırım" dedi.

Pyatt, Dedeağaç limanındaki 101. ABD Hava İndirme Tugayı'nın NATO'nun "Atlantik Çözümü" çerçevesinde yerleştirilmesi konusunda da konuştu.

101. ABD Hava İndirme Tugayı'nın Endurance Gemisi'ne yerleştirilmesi üzerine Pyatt, "Operasyon Atlantik Çözümü rotasyonunun başlangıcını işaret ediyor ve Olga'nın kaldırılmasından bu yana Dedeağaç Limanı'nın ABD Ordusu tarafından ekipman nakli için ilk kullanımı ve söz verebilirim size, bu son olmayacak” dedi.

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi, "Bugün buradaki varlığımız, ABD'nin ortak güvenlik ve ekonomik çıkarlarımızı ilerletmek için Yunanistan ile çalışmaya kararlı olduğunu izleyen herkese açık bir sinyal gönderiyor" diye konuştu.

Pratt, Türkiyeli makamlara “Yunanistan ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de yargı yetkisi verdiği alanlarda doğal kaynakları araştırmak gibi bölgelerdeki gerginlikleri artıran operasyonları durdurma” çağrısını yineledi.