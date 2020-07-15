ABD Yüksek Mahkemesi federal idam cezalarının infazına izin verdi

Pazartesi günü bir yargıcın Adalet Bakanlığı’na açılmış ve henüz çözüme kavuşturulmamış davalar olduğu gerekçesiyle federal idam cezalarının infazını ertelemesinin ardından toplanan ABD Yüksek Mahkemesi, 4’e karşı 5 oyla ‘‘infazların planlandığı gibi devam edebileceğine’’ karar verdi.

BBC’nin haberine göre infaz edilecekler arasında, Pazartesi günü idam edilmesi beklenen ancak infazı ertelenen, üç cinayetten hüküm giymiş federal mahkûm Daniel Lewis Lee de bulunuyor.

1996 yılında biri çocuk üç kişiyi öldürmek ve cesetlerini bir göle atmaktan hüküm giyen Lee’nin Aralık’ta gerçekleştirilecek idamı 13 Temmuz’a ertelenmiş, fakat infaz Bölge Yargıcı Tanya Chutkan’ın kararı ile durdurulmuştu. Yargıç kararında, ‘‘yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi durumunda müştekinin göreceği zararın, davalıların göreceği zarardan çok daha ağır olacağını’’ gerekçe göstermişti. Yüksek Mahkeme ise kararında ‘‘Müştekinin federal bir mahkemenin son dakikada infaza müdahale etmesi için gerekli gerekçeyi sunmadığını’’ belirtti.

Trump yönetimi federal idamlarda kararlı

Geçtiğimiz yıl Trump yönetimi 2003 yılından beri gerçekleştirilmeyen federal infazlara devam edeceğini açıklamıştı. Adalet Bakanı William Barr yaptığı açıklamada ‘‘Adalet Bakanlığı hukukun üstünlüğüne inanıyor ve adalet sistemimizin verdiği cezayı infaz etmeyi kurbanlara ve ailelerine karşı borçluyuz’’ diye konuşmuştu.

Önümüzdeki günlerde tümü çocuk cinayetinden hüküm giymiş 3 kişinin daha idam edilmesi planlanıyor.

ABD’de 1972 tarihli bir Yüksek Mahkeme kararı ile idam cezası kaldırılmış, fakat ceza 1976’da eyalet, 1988’deyse federal düzeylerde geri getirilmişti. 1988 ile 2018 yılları arasında 78 kişi federal mahkemeler tarafından idam cezasına çarptırılırken, bu cezalardan sadece üçü infaz edildi. Hâlen ABD’de idam cezasının infazını bekleyen 62 mahkûm bulunuyor. Eyalet düzeyindeyse 1976’dan bu yana bin 519 kişi idam edilirken, iki bin 620 kişi infaz edilmeyi bekliyor.