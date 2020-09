ABD yönetiminden Assange'a af teklifi: İstediğimiz belgeleri verirsen...

Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın yargılanma süreci devam ederken Assange'ın avukatları dün Trump hükümetinin kendileriyle pazarlık yapmaya kalktığını iddia etti.

Assange'ın avukatı ve insan hakları savunucusu Jennifer Robinson, dün yaptığı açıklamada Trump yönetiminden yetkililerin kendilerine geldiklerini ve Trump'ın rakibi Demokrat Parti'ye ilişkin belgeleri kendileriyle paylaşmaları durumunda af çıkartmayı teklif ettiklerini söyledi.

Defense witness @suigenerisjen #AssangeCase : Rohrabacher said he came with the knowledge and authorisation of president #Trump to offer a deal in which Julian Assange would reveal the DNC source in exchange for a pardon (Assange rejected the deal and indictment followed) pic.twitter.com/2tOpJRFVHY

Demokrat Parti yetkilileriyse, WikiLeaks tarafından yayınlanan Demoktat Parti sızıntılarının kaynağının, Rus devletiyle bağlantılı olduğunu iddia etti.

Assange'ın avukatı Jennifer Robinson'un aktardığına göre kendisiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı temsilen görüşen, Cumhuriyetçi Senatörler Dana Rochbacher ve Charles Johnson, Demokrat Parti'ye ilişkin sızıntıların kaynağını güvence altına almak için bir tür "af, güvence veya anlaşma"nın, "hem Başkan Trump'a siyasi olarak fayda sağlayacağını" ve hem de Assange'a yönelik bir ABD soruşturmasını ve iadesini engelleyeceğini söyledi.

Robinson, 2010 yılından bu yana avukat olarak Assange'ı temsil etmekte.

Avukat Robinson, Senatör Rohrabacher'la yaptığı görüşmede kendilerine Assange'ın elçilikten ayrılıp "hayatına devam etmesi" için "kazan / kazan çözümü" önerdiğini söyledi.

Defense witness @suigenerisjen #AssangeCase: 'Rohrabacher proposed a 'win-win' situation, Assange can get 'get on with his life' - a pardon in exchange for information about the source' 'Information from Mr Assange about the source of the DNC leaks would be of value to Mr Trump'. pic.twitter.com/6yjSow50XU